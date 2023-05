StrettoWeb

Secondo rinvio per lo sbarco dei 500 migranti al Porto di Reggio Calabria. Non più questa sera alle 18:00 ma domani mattina, martedì 2 maggio, alle ore 07:00.

I profughi arriveranno in riva allo Stretto a bordo della nave Vega, proveniente da Lampedusa dove la situazione dell’hotspot è al collasso per via degli arrivi continui.