Migranti: domani l’arrivo di 500 profughi al Porto di Reggio Calabria

Avverrà domani, intorno alle ore 18:00, il maxi sbarco di migranti al Porto di Reggio Calabria precedentemente previsto per oggi. Nella giornata del 1° Maggio, quindi, 500 immigrati arriveranno in riva allo Stretto a bordo della nave Vega, proveniente da Lampedusa dove la situazione dell’hotspot è al collasso per via degli arrivi continui.

I migranti, una volta scesi dall’imbarcazione, verranno foto-segnalati e trasferiti in varie regioni italiane (alcuni rimarranno in Calabria) in base al piano delle autorità competenti.