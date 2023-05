StrettoWeb

E’ il caos totale in tangenziale a Messina a causa di un nuovo incidente avvenuto a metà mattinata al bypass Baglio. In circa 12 ore sono avvenuti due sinistri che hanno messo in ginocchio la viabilità provocando la chiusura dell’importante arteria.

Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento è andato ad impattare contro le barriere. Al momento si sta provvedendo a spostare il tir. Sul posto la polizia municipale sta cercando di regolare il traffico.