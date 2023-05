Messina: è il caos in tangenziale, bypass Baglio aperto e subito chiuso per incidente

StrettoWeb

A solo un’ora dall’apertura, il bypass Baglio a Messina è stato chiuso dal Consorzio Autostrade Siciliane a causa di un incidente stradale. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato finendo la corsa di traverso e bloccando inesorabilmente il traffico.

Il conducente della vettura non è rimasto ferito. Successivamente il traffico è stato deviato lungo il vecchio percorso. Da oggi, dopo tre anni, l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca e non è più obbligatoria.