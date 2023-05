Maltempo, 2° giorno consecutivo di forti temporali pomeridiani su Reggio Calabria. Domani i più violenti

StrettoWeb

Secondo giorno consecutivo di forti temporali pomeridiani oggi nel versante dello Stretto dell’Aspromonte: com’era già accaduto ieri, oggi nelle ore centrali della giornata violente precipitazioni temporalesche hanno colpito le colline di Reggio Calabria, estendendosi stavolta fin sulle coste e quindi anche in città. I temporali sfornati dall’Aspromonte per termo-convezione hanno determinato nubifragi nelle zone collinari della città. Sono caduti 47mm di pioggia a Santa Domenica di Terreti, 20mm a Ortì, 12mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 8mm a Reggio Calabria centro.

Attenzione a domani, giovedì 1 giugno: i temporali saranno ancor più violenti. E questo tipo di maltempo tipicamente primaverile proseguirà anche nei giorni successivi, compromettendo tutto il lungo weekend della Festa della Repubblica e anche la prossima settimana. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: