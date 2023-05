Maltempo, temporale disastroso a Santo Stefano in Aspromonte: danni | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La situazione meteorologica di questi ultimi giorni di maggio è condizionata in tutt’Italia dall’instabilità pomeridiana: ogni giorno, nelle zone interne del Paese, si sviluppano infatti forti temporali termo-convettivi che poi si spostano in base alla direzione delle correnti al suolo. Una situazione che determina episodi di maltempo estremo, seppur molto localizzati e di breve durata, e che si prolungherà almeno per altri dieci giorni.

Oggi, uno dei più forti temporali di questo tipo ha colpito in tarda mattinata Santo Stefano in Aspromonte, sulle colline di Reggio Calabria, nel versante dello Stretto dell’Aspromonte. Il temporale si è verificato poco dopo le 12:00 ed è culminato intorno alle 12:30. Impressionanti le immagini del paese: la strada principale si è trasformata in un fiume in piena, mentre i locali posti al piano terra sono stati invasi dall’acqua.

Oltre alla pioggia, si sono verificati moltissimi fulmini che hanno provocato un esteso blackout elettrico. Il temporale è ben visibile nell’ultima immagine che arriva dalla webcam di Gambarie, diretta proprio verso Santo Stefano, dove nel cielo si nota bene l’imponenza del cumulonembo. E’ questo l’ultimo scatto fornito dalla webcam, alle 12:14, prima del blackout elettrico che l’ha bloccata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: