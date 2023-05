Locri: Giovanni Puro eletto consigliere comunale, le congratulazioni di Gioventù Nazionale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A seguito delle elezioni tenute ieri per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Locri, Gioventù Nazionale Calabria si congratula “con Giovanni Puro, portavoce Provinciale di Reggio Calabria del movimento e nuovo eletto con oltre 400 preferenze al Consiglio Comunale del Comune di Locri per il risultato perseguito. Siamo certi che Giovanni saprà distinguersi per competenza e impegno, lui che da sempre è affianco alle amministrazioni per il bene e lo sviluppo del territorio. A Giovanni vanno i nostri migliori auguri per un proficuo e positivo lavoro a servizio della nostra comunità”.