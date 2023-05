Lady Inzaghi esalta ancora Reggio Calabria: Angela Robusti e le “cose che amo di questa città…”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Cose che amo di questa città: la mia passeggiata mattutina in centro con loro”. Parola di… Angela Robusti. Lady Inzaghi a Reggio Calabria ci è tornata da qualche settimana, con una nuova arrivata, Emilia, secondogenita della coppia. Le sue abitudini sullo Stretto, però, non cambiano: la passeggiatina mattutina sul Corso è un must.

Angela, da quando è qui con Superpippo, ha sempre esaltato la città, le sue bellezze, il clima, diventando protagonista di diverse e importanti iniziative per il sociale. Lo stesso allenatore della Reggina proprio ieri a Sky ha evidenziato quanto sia felice della scelte fatta, perché lui e la sua famiglia si trovano molto bene sullo Stretto.