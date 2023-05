Reggina, Inzaghi: “a Reggio sto bene, felice della scelta”. E annuncia una bella novità

StrettoWeb

Dopo l’intervista a TuttoMercatoWeb, Pippo Inzaghi è tornato a parlare nella serata di ieri. Lo ha fatto a Sky, dopo la semifinale d’andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. In collegamento da casa sua, sullo Stretto, ha avuto modo anche di affrontare il tema Reggina, ovviamente.

Interessante, a tal proposito, la domanda del giornalista Paolo Condò, presente in studio. “In campo sei sempre stato un freddo. Come fa quindi un freddo come te a stare in una delle piazze più calde come Reggio Calabria? Caldo e straordinario come d’altronde è il pubblico del Granillo“, evidenzia Condò, esaltando il pubblico reggino. “Mi trovo molto bene – risponde il mister – già avevo fatto un’esperienza a Benevento al Sud molto bella. Reggio mi ha accolto in modo stupendo, c’è il mare e a me e alla famiglia questo clima piace molto. E’ stata un’annata travagliata ma che ci può regalare ancora una grande soddisfazione. Sono molto felice della scelta fatta“.

“A Brescia l’anno scorso ero secondo e mi è stata tolta la possibilità di giocare i playoff – continua – Quest’anno ci manca un punto, siamo vicini a raggiungere un traguardo importante e mi dispiacerebbe non poterli disputare. Trattasi di un obiettivo meritato, lottato, sudato, per cui mi auguro che questi 7 punti ci vengano restituiti. Mi fido della mia società, mi ha detto di stare sereno. Sarebbe bello per noi visto che il nostro è un progetto triennale, quest’anno abbiamo bruciato le tappe e andare ai playoff significherebbe togliersi delle soddisfazioni e sognare”.

Poi Inzaghi annuncia anche una bella novità per le prossime settimane: “per i miei 50 anni (li compirà il prossimo 9 agosto, ndr) ho deciso di raccontarmi in un libro che si chiamerà ‘Il momento giusto’ e che dedico alla mia famiglia, ai miei genitori e a mio fratello. Il libro è per tutti i tifosi che continuano a regalarmi emozioni e affetto”.