Incredibile a Tropea: frana un altro costone della Madonna dell’Isola

Solo poco più di un mese fa Tropea faceva i conti con un pezzo di costone di Madonna dell’Isola, staccatosi per cadere rovinosamente sulla spiaggia sottostante. Succedeva il 7 aprile e, fortunatamente, non si registrarono danni a cose o persone, anche per l’orario relativamente presto, alle 7:30 di mattina. Sembrava che la situazione fosse sotto controllo, ma nel pomeriggio di oggi un altro masso è franato dalla stessa rupe, nella parte interna alla grotta che porta proprio sotto al santuario. Anche questa volta, la prudenza dell’Amministrazione ha evitato la tragedia: nella zona, proprio a causa della frana dello scorso aprile, era già interdetto l’accesso in modo da mettere in sicurezza tutta l’area e scampare eventuali pericoli. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le autorità competenti per gli accertamenti del caso.