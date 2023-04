StrettoWeb

L’incredibile evento si è verificato verso le 07:30 di questa mattina, nella parte di spiaggia che interessa Santa Maria dell’Isola, lo scoglio su cui sorge l’omonimo santuario. I testimoni parlano di un boato, un colpo fortissimo: un pezzo di costone dello scoglio è infatti franato, destando timore nei cittadini di Tropea. Chi per jogging, chi per relax, molti sono i residenti che scendono in spiaggia per godersi la vita del mare ma, stamattina, lo spettacolo è stato tutt’altro che rilassante. Grossi massi si sono staccati all’improvviso per cadere rivonosamente sulla battigia.

Un testimone ha infatti dichiarato: “ho sentito come un’esplosione, ho guardato verso il mare e ho visto il costone franare”, il tutto in una manciata di secondi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di porto per cercare di capire le dinamiche che hanno portato alla frana. Al momento si escude un episodio di tipo doloso, ma sono al vaglio degli inquirenti le videocamere di sorveglianza. Non si registrano feriti o danni a cose o persone, grazie anche al periodo di bassa stagione: la meta infatti, è una delle più visitate in tutta Italia e pullula di turisti nella stagione estiva.