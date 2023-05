Elezioni Comunali Sicilia, clamoroso tonfo dell’affluenza alle urne: tutti i DATI delle ore 12

StrettoWeb

Affluenza alle urne in netto calo alle elezioni comunali di oggi in Sicilia. A Sant’Agata di Militello, il principale comune messinese al voto, alle ore 12:00 sono andati a votare soltanto 1.803 elettori sugli 11.253 aventi diritto pari al 16,02%, in netto calo di sei punti percentuali rispetto al 22% delle precedenti comunali di cinque anni fa. A Taormina la presenza di Cateno De Luca tra i candidati non è bastata ad alzare l’interesse dei cittadini: alle ore 12:00 sono andati a votare soltanto 1.702 taorminesi sui 9.818 aventi diritto, pari al 17,34% in netto calo di oltre cinque punti percentuali rispetto al 22,7% della stessa ora di cinque anni fa.

Tonfo clamoroso di 11 punti percentuali a Santa Lucia del Mela, dove alle ore 12 hanno votato soltanto in 494 su 4.379 pari all’11,2% contro il 22,2% di cinque anni fa. Affluenza in calo di sei punti percentuali rispetto a cinque anni fa anche a Scaletta Zanclea e Roccalumera mentre a Tusa siamo oltre 8 punti sotto il dato di cinque anni fa. Ma il tonfo più clamoroso è quello di Mongiuffi Melia, dove alle ore 12 soltanto 101 cittadini sui 557 elettori si sono recati alle urne, pari al 18,1% contro il 39,4% di cinque anni fa per un calo di oltre il 21% dell’affluenza. Tre soli comuni in controtendenza: Fondachelli Fantina (+3,4% rispetto a cinque anni fa), Mazzarà Sant’Andrea (+1,53%) e Tripi (+3,44%), ma sono piccole realtà che non riescono minimamente a compensare il trend generale. Che è comune anche a tutte le altre province dell’isola.

A Catania, il comune principale in assoluto tra quelli al voto con 261.109 elettori, alle ore 12:00 si sono recati alle urne in 29.068 pari all’11,13%, in netto calo di oltre quattro punti percentuali rispetto al 15,33% di cinque anni fa. A Siracusa alle ore 12 hanno votato soltanto 13.868 elettori sui 102.147 aventi diritto, pari al 13,6% in calo di tre punti e mezzo rispetto al 17% di cinque anni fa. Ad Acireale alle ore 12 hanno votato soltanto in 7.865 su 45.626 aventi diritto, pari al 17,2% in calo di oltre 4 punti percentuali rispetto alla stessa ora delle precedenti elezioni.

A Ragusa l’affluenza è stata del 13,22% in calo di quasi cinque punti percentuali, a Modica del 14,46% anche qui in calo di cinque punti percentuali, a Comiso dell’11,6% in calo di oltre sei punti percentuali, a Trapani del 12,2% in calo di 4 punti percentuali, a Licata del 9,2% in calo di quasi tre punti percentuali, a Piazza Armerina dell’11,9% in calo di oltre tre punti percentuali, a Mascalucia del 13,4% in calo di oltre 5 punti percentuali, a Gravina di Catania del 15,9% in calo di 5 punti percentuali, a Belpasso del 15,1% in calo di poco più di un punto percentuale e a Biancavilla dell’11,1% in calo di oltre quattro punti percentuali.

Oggi in Sicilia sono chiamati a votare alle elezioni comunali poco meno di un milione e mezzo di abitanti. Si vota in 128 comuni, 15 con oltre 15.000 abitanti e 113 più piccoli. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 di stasera e poi anche domani dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà domani pomeriggio, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. StrettoWeb seguirà tutte le varie fasi in diretta.