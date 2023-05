Elezioni Comunali Sicilia, sempre più giù l’affluenza alle urne: tutti i DATI delle ore 19

StrettoWeb

Affluenza alle urne sempre più in calo alle elezioni comunali di oggi in Sicilia dove si vota in ben 128 comuni. A Sant’Agata di Militello alle ore 19 è andato a votare il 43,14%, in netto calo di quasi 11 punti percentuali rispetto alle comunali di cinque anni fa. A Taormina alle ore 19 è andato a votare il 39,63% in netto calo di circa 8 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale

A Santa Lucia del Mela alle ore 19 ha votato soltanto il 31,2%, il 21% in meno rispetto a 5 anni fa. Affluenza in calo anche a Scaletta Zanclea, Roccalumera e Tusa. Tonfo incredibile a Mongiuffi Melia, dove alle ore 19 ha votato il 45,6 , 25,5% in meno rispetto a 5 anni fa. Un solo comuni in controtendenza: Fondachelli Fantina (+2,79% rispetto a cinque anni fa). In calo Mazzarà Sant’Andrea e Tripi.

A Catania, il comune principale in assoluto tra quelli al voto con 261.109 elettori, alle ore 19:00 si sono recati alle urne in 29.068 pari all’29,62%, in calo di oltre 6 punti percentuali rispetto a 5 anni fa. A Siracusa alle ore 19 ha votato il 32,55% in calo di 5 punti e mezzo rispetto alla precedente tornata. Ad Acireale alle ore 19 ha votato il 41,79% in calo di oltre 6 punti percentuali rispetto alla stessa ora delle precedenti elezioni.

A Ragusa l’affluenza è stata del 34,32% in calo di quasi 7 punti percentuali, a Modica del 42,97% anche qui in calo di 6 punti percentuali, a Comiso dell’32,86% in calo di oltre 10 punti percentuali, a Trapani del 31,56% in calo di 8 punti percentuali, a Licata del 25,46% in calo di quasi 3 punti percentuali, a Piazza Armerina dell’33,04% in calo di circa 3 punti percentuali, a Mascalucia del 35,14% in calo di oltre 8 punti percentuali, a Gravina di Catania del 37,78% in calo di 8 punti percentuali, a Belpasso del 39,23% in calo di 3 punti percentuale ed a Biancavilla dell’34,30% in calo di oltre 7 punti percentuali.

Oggi in Sicilia sono chiamati a votare alle elezioni comunali poco meno di un milione e mezzo di abitanti. Si vota in 128 comuni, 15 con oltre 15.000 abitanti e 113 più piccoli. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 di stasera e poi anche domani dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà domani pomeriggio, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. StrettoWeb seguirà tutte le varie fasi in diretta.