Elezioni Comunali Sicilia: crolla l’affluenza alle urne, i DATI delle ore 23

Crolla drasticamente la partecipazione al voto alle elezioni comunali in Sicilia dove si vota in 128 comuni, 32 in provincia di Messina. A Sant’Agata di Militello alle ore 23 è andato a votare il 56,45%, in netto calo di quasi 16 punti percentuali rispetto alle comunali di cinque anni fa. A Taormina alle ore 23 è andato a votare il 51,18% in netto calo di circa 14 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale

A Santa Lucia del Mela alle ore 23 ha votato soltanto il 41,42%, il 27% in meno rispetto a 5 anni fa. Affluenza in calo anche a Scaletta Zanclea, Roccalumera e Tusa. A Mongiuffi Melia alle ore 23 ha votato il 58,3, 26% in meno rispetto a 5 anni fa. A Fondachelli Fantina ha votato il 56,19% (meno 3% rispetto a cinque anni fa). In calo Mazzarà Sant’Andrea e Tripi.

A Catania alle ore 23 si sono recati alle urne il 38,89%, in calo di oltre 13 punti percentuali rispetto a 5 anni fa. A Siracusa alle ore 23 ha votato il 42,50% in calo di 13 punti rispetto alla precedente tornata. Ad Acireale alle ore 23 ha votato il 52,61% in calo di oltre 14 punti percentuali rispetto alla stessa ora delle precedenti elezioni.

A Ragusa l’affluenza è stata del 43,31% in calo di quasi 15 punti percentuali, a Modica del 47,72% anche qui in calo di 15 punti percentuali, a Comiso dell’43,83% in calo di 20 punti percentuali, a Trapani del 42,89% in calo di 16 punti percentuali, a Licata del 34,63% in calo di oltre 7 punti percentuali, a Piazza Armerina dell’43,60% in calo di circa 10 punti percentuali, a Mascalucia del 44,21% in calo di oltre 15 punti percentuali, a Gravina di Catania del 47,10% in calo di circa 15 punti percentuali, a Belpasso del 50,45% in calo di 11 punti percentuali ed a Biancavilla dell’48,37% in calo di oltre 15 punti percentuali.

In Sicilia sono chiamati a votare alle elezioni comunali poco meno di un milione e mezzo di abitanti. Si vota in 128 comuni, 15 con oltre 15.000 abitanti e 113 più piccoli. Le urne riapriranno oggi dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà nel pomeriggio, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. StrettoWeb seguirà tutte le varie fasi in diretta.