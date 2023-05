La gioia di Reggio Calabria per la campionessa italiana Valentina Raschi: si festeggia alla Dekaju | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Continuano i festeggiamenti alla Dekaju Kombat per il rientro in città dai campionati italiani di Kick Boxing di Jesolo, della nostra campionessa italiana Valentina Raschi. Oggi l’arrivo dei ragazzi con il maestro Demetrio Rosace presso la sede della società sportiva, in cui ad attenderli una grande festa a sorpresa, con amici parenti e compagni di squadra, tutti lì per festeggiare la campionessa. Un’emozione unica e indescrivibile si legge nel viso commosso di Valentina, per la bellissima sorpresa organizzata dal tecnico Robert Bogdan e da tutto lo staff della “famiglia Dekaju”, che non vedeva l’ora di riabbracciare gli atleti e ovviamente, la piccola campionessa. Valentina infatti ha solo 15 anni, e ha avuto il coraggio, come i suoi compagni, di interfacciarsi in un mondo fatto di serietà, impegno e disciplina. Questo è il grande merito dello sport: unisce, insegna e fortifica.

Oggi, come ricorda il maestro Rosace, ha vinto tutto la squadra, che per il secondo anno di fila porta a casa un risultato straordinario. Anche l’anno scorso infatti la Dekaju ha stravinto, con il nostro atleta Filippo Rosace che si è aggiudicato il titolo di campione d’Italia. Anni di lavoro e impegno che portano risultati meritati. Perchè oltre la serietà e la disciplina, c’è amore per questo sport, e si vede, è palpabile dalle emozioni che trasmettono i maestri e per l’affetto verso i loro ragazzi.

Ora si pensa ai campionati europei, che si terranno in Polonia a fine Giugno, a cui parteciperà la nostra campionessa, con la maglia dell’Italia. Questo è senza dubbio grande motivo di lustro e orgoglio per tutta la città di Reggio Calabria. Facciamo tutti il tifo per Valentina.

