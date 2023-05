Kick boxing, la reggina Valentina Raschi è campionessa italiana

StrettoWeb

Orgoglio reggino ai campionati italiani di Kick Boxing, che si sono tenuti oggi al Palazzo del Turismo di Jesolo. E’ infatti l’atleta di Reggio Valentina Raschi, la Campionessa Italiana, che si è aggiudicata l’oro ai campionati italiani assoluti federkombat, nella specialità kick light categoria Juniores kg -65. La giovane atleta di soli 15 anni fa parte dell’associazione sportiva DEKAJU, ormai a pieno titolo tra le società più importanti nel panorama nazionale.

Ottimi risultati anche per altri due giovani atleti della società reggina, Filippo Aricò che si è aggiudicato il terzo posto nella coppa Italia, categoria juniores kg +90 e Gaia Di Perna, che si è aggiudicata il terzo posto nella coppa Italia juniores 60kg. Giorni di emozioni e grande soddisfazione per i ragazzi e per i maestri Demetrio Rosace e Robert Bogdan, che seguono i ragazzi con passione, umiltà, determinazione e tanto affetto. Complimenti ai nostri ragazzi.