I cuccioli abbandonati in Aspromonte avranno presto una casa

I cuccioli abbandonati in Aspromonte sono a Roma e presto avranno una casa. “Ed ecco qui che si è concluso il loro viaggio. Sono arrivate queste sette meraviglie, abbiamo deciso di aiutarle per donare loro un futuro migliore. Grazie ad Elvira una persona fantastica che a km di distanza ha fatto da tramite ed è riuscita a farli partire, grazie allo staffettista Giuseppe che mi ha portato solo loro, grazie a chi mi aiuterà con lo stallo, GRAZIE a chi mi ha permesso di pagare la staffetta. Adesso inizieremo il sanitario e presto saranno adottabili“.

E’ quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del rifugio per animali della capitale, “L’isola dei pelosi ODV“, gestito da Antonella. Le foto dei cuccioli sono visibili nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. “La piccola famigliola è arrivata a Roma!“, racconta a StrettoWeb Elvira Castiglione, entomologa e Guardia Ambientale WWF che per prima ha segnalato l’abbandono dei cuccioli sui social. “Al momento sono ancora insieme, avevano bisogno di cure. Erano pieni di vermi intestinali. La mamma era fortemente indebolita“, racconta ancora. Al rifugio “provvederanno a tutte le cure necessarie” e ai vaccini. “Poi procederanno con le adozioni. Mi dicono dal rifugio che ci sono già diverse richieste“.

Una buona notizia, ma anche un’amara considerazione da parte di Elvira: “è una bella storia andata a buon fine questa volta, ma per una che ne finisce bene, di tante altre purtroppo non si può dire la stessa cosa! Il problema del randagismo qui da noi è una vera piaga!“.