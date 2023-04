Cuccioli abbandonati in Aspromonte cercano casa | FOTO e INFO

StrettoWeb

Cercasi casa per sette bellissimi cuccioli. “Sono stati abbandonati insieme alla loro mamma nei pressi di una abitazione di montagna, poco prima del Villaggio de Leo in Aspromonte“. E’ quanto scrive Elvira Castiglione, entomologa e Guardia Ambientale WWF.

“La signora che si sta momentaneamente prendendo cura di tutta la famigliola è in serie difficoltà – si legge nel post –, perché ha già numerosi altri cani a cui badare, alcuni anch’essi abbandonati sempre nella stessa zona. Questi piccolini cercano casa, per chi fosse interessato mi può contattare e io riferirò alla signora che purtroppo non ha Facebook. Grazie a chiunque vorrà dare una mano“.

Ecco il link della pagina Facebook di Elvira Castiglione, per chi volesse contattarla e avere altre info sui cuccioli: www.facebook.com/elvira.castiglione.