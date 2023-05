Cosenza: incidente sulla Statale 18 Tirrenica, un ferito e traffico bloccato

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ennesimo incidente stradale sulle strade del tratto cosentino. Dopo il violento impatto di ieri sera, che è costato la vita a una passeggera, stamattina si è verificato un altro sinistro sulla Statale 18 Tirrenica. Secondo le prime ricostruzioni, una Ford e una Volkswagen si sono scontrate tra Paola e Fuscaldo, bloccando la viabilità in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare soccorso all’unica persona rimasta coinvolta nell’incidente. Presenti anche le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente.