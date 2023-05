Terribile incidente stradale nel cosentino: scontro tra auto, un morto e 4 feriti

StrettoWeb

Un terribile incidente stradale si è verificato eri sera intorno alle 23:30 sulla SS660 al km 13,650 in contrada Timpone Morte, a Cosenza. Le automobili coinvolte nell’impatto sono due: una Mercedes E270 ed una Nissan Qashqai. E’ morta la passeggera della Nissan Qashqai, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, e affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. In seguito sono state portate all’ospedale di Cosenza.

Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Rende. I pompieri hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e le vetture. Intervenuti anche i Carabinieri di Acri, la Polizia municipale di Acri e Anas.