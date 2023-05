Centro cardiochirurgico pediatrico di Taormina, l’Uil: “grazie Fiorello”

StrettoWeb

“Desideriamo ringraziare pubblicamente il notissimo showman Rosario Fiorello per il grande impegno sociale posto in essere per difendere il centro cardiochirurgico pediatrico di Taormina: grazie per aver risvegliato le coscienze di tanti cittadini messinesi, calabresi e del Meridione del nostro Paese. La Uil e la Uil Fpl di Messina, in più occasioni e con ogni mezzo, stanno sostenendo la sacrosanta battaglia che, grazie all’impegno di Fiorello, ha assunto le dimensioni di una vergognosa vicenda nazionale ovvero la difesa della presenza della cardiochirurgia pediatrica presso il presidio ospedaliero di Taormina che rischia seriamente di chiudere il prossimo 31 luglio. Tutto ciò sta avvenendo nell’assordante silenzio, di quasi tutta la politica messinese che in maniera cinica tace rispetto all’inspiegabile decisione assunta dal Governatore della Regione Siciliana Renato Schifani. Infatti, il presidente della regione ha stipulato un contratto per l’affidamento triennale del servizio di assistenza medica, infermieristica e consulenza medico specialistica alla nuova unità operativa complessa di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, affidando il servizio in convenzione al Policlinico San Donato di Milano di cui, è bene rammentarlo, il Presidente è l’avv. Angelino Alfano, in passato più molte ministro in vari governi”, lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale della Uil Fpl Messina.

“Anche noi, come Fiorello, non ci stiamo e ci indigniamo ogni giorno di più!! Infatti, accanto alle lodevoli iniziative assunte dalle famiglie dei piccoli pazienti già programmate per la prossima settimana, desideriamo preannunciare che subito dopo le elezioni amministrative per l’elezione del sindaco di Taormina previste il 28 e 29 maggio prossimi, organizzeremo una serie di iniziative ed assemblee dei lavoratori coinvolgendo tutta la cittadinanza. Invitiamo sin d’ora lo showman Rosario Fiorello ed auspichiamo la sua presenza al fine di difendere i diritti dei cittadini. Diritti che, nella provincia di Messina e non solo, nell’assordante e complice silenzio generale vengono sistematicamente calpestati e negati. Pertanto, grazie Fiorello”, hanno così concluso Tripodi e Andronico.