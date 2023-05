L’appello di Fiorello: “non chiudete la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina”

StrettoWeb

E’ intervenuto anche Fiorello durante il noto programmo Viva Rai 2, sulla paventata chiusura del reparto di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. “E’ un’importante polo che serve tutta la Sicilia Orientale e anche parte della Calabria, un trasferimento a Palermo sarebbe un bel problema. E’ come se trasferissero un ospedale da Torino a Milano, dove però le strade sono ottime, mentre per andare da Catania a Palermo è come fare la Parigi-Dakar”, sottolinea Fiorello.

“Il reparto rimanga a Taormina, che è anche l’ospedale dove sono nato io, quindi ci tengo in modo particolare. C’è anche una petizione su change.org, quindi andate e firmate”, conclude Fiorello.