Catania, turista rapinato e aggredito: fermato un extracomunitario

Un giovane extracomunitario è stato fermato a Catania dalla Polizia di Stato perché ritenuto l’autore della rapina avvenuta nei giorni scorsi. La vittima, un turista polacco di 35 anni, è ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Le ipotesi di reato sono rapina e lesioni. Il turista è stato ferito gravemente nella centrale piazza Stesicoro da un uomo che gli ha rubato il cellulare facendolo cadere per terra e provocandogli un esteso trauma cranico. Sul posto, dopo l’allarme sono intervenuti il 118 e la Polizia di Stato.