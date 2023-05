Sicilia, turista aggredito per sottrargli un iPhone: è in fin di vita

StrettoWeb

Un turista polacco di 35 anni è in fin di vita a causa di un’aggressione subita la notte scorsa a Catania. Un malvivente lo ha aggredito per rapinarlo, nella zona di piazza Stesicoro, nel centro di Catania. Alla vittima è stato sottratto l’iPhone. L’aggressore è un extracomunitario che lo ha colpito ripetutamente, facendolo cadere per terra. Nell’impatto l’uomo ha battuto la testa.

E’ stato un residente della via in cui è avvenuta la rapina a chiamare un’ambulanza. Immediato il soccorso e il ricovero in ospedale. L’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento alla testa. Del grave episodio e delle relative indagini si sta occupando la polizia.