Il calabrese Vittorio Pisani alla guida della Polizia, Saccomanno: “farà bene”

“La Calabria ha uomini di grande spessore e prestigio che, però, operano quasi tutti fuori dalla regione. Importanti risorse che, comunque, sono costrette ad andare via per raggiungere successo e inserimento nei settori di competenza. Vittorio Pisani, prende il posto di Lamberto Giannini che è stato nominato prefetto di Roma, con poteri speciali in vista del Giubileo“. E’ questo il commento di Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria, alla nomina di Vittorio Pisani a Capo della Polizia.

“Originario di Catanzaro, ha avuto una carriera brillante, ma nello stesso tempo, per certi aspetti, spinosa. Ha operato con molto intuito procedendo alla cattura di molti latitanti di rilievo (Michele Zagaria, Antonio Iovine, Eduardo Contini, Vincenzo Licciardi, Salvatore Lo Russo, ecc.) ed è stato soprannominato “super poliziotto” o “l’acchiappalatitanti”. Ha ricoperto le cariche di capo della Squadra mobile di Napoli, numero due dell’Aisi, Agenzia informazioni e sicurezza interna, prefetto da febbraio 23. Carriera folgorante ed impegno costante contro il malaffare“, prosegue Saccomanno.

“Certamente, Pisani farà bene e potrà essere il faro della Calabria pulita che vuole legalità e normalità. Avrà un compito difficile, ma la sua capacità e le basi solide su cui ha costruito il suo percorso nelle istituzioni sono una garanzia di successo. Congratulazioni e certezza che sarà un punto di riferimento e contribuirà fortemente per la tutela dei cittadini e per mantenere un livello alto della sicurezza”, conclude.