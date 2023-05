Il governo nomina il catanzarese Vittorio Pisani nuovo capo della polizia

StrettoWeb

Il Consiglio dei ministri – a quanto si apprende – ha deliberato la nomina di Vittorio Pisani (attuale vicedirettore dell’Aisi) e calabrese di nascita ma napoletano di adozione, a capo della Polizia. L’uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma.

Polizia, Occhiuto: “congratulazioni a Pisani, onorerà prestigioso incarico”

“Congratulazioni al prefetto Vittorio Pisani, originario di Catanzaro, nominato dal Consiglio dei ministri nuovo capo della Polizia di Stato. Sono certo che onorerà questo prestigioso incarico con dedizione e professionalità”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Governo, Piantedosi: “auguri a Pisani per nomina a capo Polizia”

“Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Sono convinto che, grazie alla loro professionalita’ ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle istituzioni e dei nostri cittadini“. E’ quanto ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Consiglio dei ministri.

“Sono certo – ha aggiunto il titolare del Viminale -, conoscendo le straordinarie qualita’ di entrambi, che la loro nomina contribuira’ a rafforzare l’azione dello Stato sul versante della tutela dei diritti e della legalita’. Saro’ al loro fianco nel lavoro impegnativo a cui sono chiamati in questo delicato frangente, e rivolgero’ particolare attenzione alle sfide che attendono la Capitale dove io stesso, dopo la mia esperienza di capo di gabinetto del Viminale, ho svolto le funzioni di prefetto prima di assumere l’attuale l’incarico”.

Sap: prefetto Vittorio Pisani nuovo capo della polizia

Stefano Paoloni, Segretario Generale del SAP, esprime il compiacimento di tutto il Sindacato Autonomo di Polizia per la nomina a nuovo Capo della Polizia del Prefetto Vittorio Pisani:

“Accogliamo positivamente la nomina del Prefetto Vittorio Pisani a nuovo Capo della Polizia. Siamo certi che da vero poliziotto e profondo conoscitore delle tematiche relative alla sicurezza saprà fare un ottimo lavoro con impegno, dedizione e il necessario spirito di rinnovamento indispensabile per garantire una Polizia sempre efficiente, efficace e moderna. Al Prefetto Giannini va il ringraziamento del SAP per il lavoro svolto e le congratulazioni per il nuovo incarico”.