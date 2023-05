Bypass Baglio, Antonio De Luca (M5S): “il Cas intervenga subito”

StrettoWeb

“Due incidenti nello stesso punto e nell’arco di sole 24 ore sono un chiaro segnale che bisogna immediatamente adottare dei provvedimenti per garantire la sicurezza degli automobilisti”. Il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca interviene sui due sinistri verificatisi sul tratto di tangenziale del bypass Baglio, il primo addirittura a poche ore dall’apertura.

“È abbastanza paradossale – afferma il parlamentare regionale – quello che è avvenuto e bisogna agire subito, prima che ci siano nuovi incidenti. Ho dunque contattato il presidente del Cas e l’assessore regionale alle Infrastrutture sollecitandoli a mettere immediatamente in sicurezza quel tratto autostradale e a verificare il rispetto delle norme previste dal Codice della strada”.

“Purtroppo – conclude l’on. Antonio De Luca – le autostrade siciliane non godono di grande fortuna o più probabilmente dovrebbe esserci maggiore attenzione da parte del Consorzio Autostrade. Non è plausibile rischiare la vita ogni qualvolta si decida di viaggiare, per brevi o lunghi spostamenti, in autostrada”.