Biagio Antonacci in Via Marina: passeggiata in centro prima del concerto a Reggio Calabria

E’ stato fortunato, bisogna ammetterlo. Dopo due settimane di maltempo, ha beccato una giornata di Primavera degna di una passeggiata in Via Marina. E così, in attesa del concerto di questa sera al PalaCalafiore, il cantante Biagio Antonacci si è concesso qualche ora di relax con una “fermata” sul Lungomare di Reggio Calabria.

E’ stato lui stesso a postare una Instagram Story seduto su una panchina sotto uno degli alberi secolari del centro. “Pronti per Reggio Calabria”, ha scritto. E la città dello Stretto è pronta ad accoglierlo questa sera.