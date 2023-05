Biagio Antonacci, un uragano infiamma Reggio Calabria! Concerto super al PalaCalafiore | FOTO

StrettoWeb

Elettrizzante, super carico, energico. Questo è Biagio Antonacci e questo ha trasmesso ai suoi fan stasera al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Il noto cantante ha trascinato tutti in un concerto coinvolgente ed emozionante, trasmettendo tutta la sua carica tra luci e colori. Non è mancata, ovviamente, la sua grande musica, espressa attraverso buona parte del suo repertorio.

Biagio Antonacci ha ringraziato anche tutti per gli aiuti all’Emilia Romagna, colpita dall’alluvione nei giorni scorsi, e ha salutato Reggio Calabria in maniera speciale: “ogni volta che vengo qui c’è un calore che non trovo mai in altri stadi”, ha confessato, come si può vedere dalle immagini a corredo e dal video in basso, in cui la folla grida il suo nome come in un coro da stadio.

Biagio Antonacci posta le immagini del concerto a Reggio Calabria