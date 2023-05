Bari-Reggina, i convocati di Inzaghi: 7 assenti (una a sorpresa in attacco) e scelte obbligate

StrettoWeb

Sette assenti e coperta corta soprattutto a centrocampo. Questo è il “risultato” delle convocazioni di mister Inzaghi alla vigilia del match di Bari, penultimo del campionato di Serie B. Dopo la restituzione di due punti, e l’annuncio di non ricorso al Coni, la Reggina sa che ha tutto nelle proprie mani e anche in maniera definitiva.

Tornando ai convocati, mancano in tanti: non ci sono gli infortunati Obi e Cicerelli; gli squalificati Cionek, Menez e Majer; Bondo, convocato con la Nazionale Under 20 francese; e Gori. Per questo, scelte un po’ obbligate per Inzaghi: Loiacono, Camporese e Gagliolo i tre di difesa, centrocampo obbligato con Crisetig play e uno tra Rivas e Canotto al fianco di Strelec.

Bari-Reggina, i convocati

Portieri : Aglietti, Colombi, Contini.

: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori : Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

: Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova. Centrocampisti : Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi.

: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi. Attaccanti : Canotto, Galabinov, Gori, Ricci, Rivas, Strelec.

: Canotto, Galabinov, Gori, Ricci, Rivas, Strelec. Indisponibili: Bondo, Cicerelli, Cionek, Gori, Majer, Ménez, Obi.