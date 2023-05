Ascoli, Pulcinelli colpisce ancora: “meritavamo più noi della Reggina”. E poi un’altra frecciata

StrettoWeb

Massimo Pulcinelli colpisce ancora. Il Presidente dell’Ascoli, dopo la storia Instagram fuori luogo di diversi giorni fa, che ironizzava sui mancati pagamenti della Reggina, torna a parlare degli amaranto in riferimento alla partita di venerdì sera che ha regalato i playoff alla squadra di Inzaghi. “Se c’è amarezza? Abbastanza amarezza poiché ai punti avremmo meritato più noi che loro“, confessa al Corriere Adriatico.

Poi il patron bianconero lancia una frecciata non meglio definita quando gli chiedono che idea si sia fatto una B sempre più difficile che ha visto retrocedere squadre che hanno speso di più in fase di mercato come la Spal e il Benevento. “Beh direi che la risposta è troppo scontata – precisa – Sono gli uomini a fare la differenza, Cittadella da sempre e Sudtirol lo dimostrano, come dimostrano il contrario Spal, Benevento Pisa e Como. Mi dispiace per il presidente Vigorito che come noi è costretto a combattere contro questo mondo di billionari che non hanno limiti di budget per sostenere il proprio club“, aggiunge.