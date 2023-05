Allerta meteo Calabria: strade allagate, due donne intrappolate in auto a Schiavonea

StrettoWeb

Il bollettino meteo è dei peggiori: allerta gialla sul versante jonico della Calabria, dove le violenti piogge e le raffiche di vento stanno causando diversi disagi sul territorio. Innumerevoli le segnalazioni ai Vigili del Fuoco, sempre in prima linea a fronteggiare le emergenze. L’ultima segnalazione risale a poche ore fa e interessa la città di Corigliano-Rossano, in particolare la zona di Schiavonea, già protagonista della triste vicenda del suicidio di questa mattina. Due donne, mentre transitavano sul lungomare della suddetta zona, sono rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo della loro vettura. Le strade infatti, dato le condizioni atmosferiche avverse, risultano allagate e di difficile passaggio. Immediato quindi l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno tratto in salvo le due persone. Si consiglia di prestare attenzione alla guida e di evitare, se possibile, di uscire di casa.