Dramma a Corigliano-Rossano: donna si getta dal balcone e muore sul colpo

Un gesto disperato, l’ennesima tragedia che sta colpendo la comunità cosentina: una donna di 65 anni, per cause ancora in fase di accertamento, si è lanciata dal balcone della sua abitazione a Schiavonea, una frazione dell’area di Corigliano. Il dramma, secondo le prime indiscrezioni, è avvenuto alle 10 di questa mattina, sotto la pioggia scrosciante. Inutili i soccorsi intervenuti sul luogo della tragedia, la vittima è morta sul colpo. Presenti anche i Carabinieri della sezione locale per indagare sulle cause che l’hanno portata al terribile gesto. Seguiranno aggiornamenti.