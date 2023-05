Allerta meteo in Calabria: il punto della situazione sul versante jonico

StrettoWeb

Allerta meteo gialla per l’intero territorio della Calabria. La Protezione Civile continua a monitorare la situazione che appare, tuttora, critica, diramando bollettini che interessano soprattutto le zone del cosentino jonico e del crotonese, vessate da un ciclone che ha scatenato piogge consistenti e forte raffiche di vento con un brusco calo delle temperature. La criticità atmosferica ha portato ingenti danni nelle comunità che più hanno risentito dell’allerta meteo: tanti, purtroppo, gli incidenti causati dal maltempo, anche con conseguenze gravissime.

Scontro mortale sulla “Silana – Crotonese”

Nella giornata di oggi infatti, sono stati registrati diversi incidenti stradali, conseguenza dei diluvi che non accennano a fermarsi: il primo sinistro è avvenuto sulla statale 107 “Silana-Crotonese”, all’altezza di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Nello scontro, tra un’auto e un mezzo pesante, ha perso la vita un uomo residente a Isola di Capo Rizzuto. Chiuso per accertamenti il tratto di strada interessato.

Grave incidente sulla ss106, morti un 77enne

Si registra poi un altro incidente mortale in provincia di Catanzaro, lungo la statale 106 al km204,450 all’altezza di Cropani Marina. Nel sinistro coinvolti una Citroen Xsara e un autoarticolato, dove un uomo di 77 anni è deceduto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118 per tentare di salvare, invano, la vittima. Presenti anche l’Anas, che si sta occupando del ripristino della viabilità e i Carabinieri, deputati al chiarimento della dinamica dell’incidente.

Corigliano-Rossano: due donne intrappolate in auto

Innumerevoli le segnalazioni arrivate ai Vigili del Fuoco in queste ore: a Corigliano-Rossano, sul lungomare di Schiavonea, due donne sono rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell’acqua pericolosamente alta. Solo con l’intervento del 112 sono riuscite ad uscire dall’abitacolo, scampando ad un’altra probabile tragedia. Non accennano a diminuire gli allagamenti e la viabilità al traffico continua a risentirne: prosegue il lavoro dei Comuni colpiti dal maltempo, con un’aggiornamento costante per preservare la sicurezza dei propri cittadini.

I bollettini aggiornati dei Comuni

Il Comune di Bisignano infatti, sempre in territorio cosentino, ha emanato una comunicazione di “superamento soglie degli eventi in corso” con decorrenza a effetto immediato e validità di 12 ore. Anche ad Acri la situazione risulta critica, con la segnalazione di una frana sulla carreggiata in direzione Sant’Angelo. L’allerta meteo ha colpito anche i comuni dell’entroterra cosentino, nel Parco Nazionale del Pollino: a cause delle consistenti piogge infatti, ad Alessandria del Carretto è stata rimandata la festa del Patrono Sant’Alessandro, in attesa di tempi (atmosferici) migliori. Come sempre, raccomandiamo massima attenzione e di limitare, per quanto possibile, di uscire.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 20:30

Si registra una frana lungo la strada statale ss177 “Silana di Rossano” al km 37,100, nel territorio comunale di Longobucco, in provincia di Cosenza. Sul luogo il personale dell’Anas, impegnato nel ripristino della viabilità, al momento ancora chiusa.

Crolla il ponte sulla ss177-dir in direzione Longobucco

Sul tratto di strada 177-dir, chiusa mezz’ora prima per una frana, è crollato il viadotto che collega il comune di Longobucco al territorio cosentino. Secondo le prime ricostruzioni, gli smottamento del fium Tronto hanno logorato e provocato la caduta di uno dei piloni. Non si registrano danni a persone o cose.