SOS migranti: 100 a rischio al largo della Libia, “inviare soccorsi subito”

Un altro SOS migranti è arrivato dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo per un barcone con 100 persone a bordo al largo delle coste libiche è stato Alarm Phone, tramite Twitter. “100 persone al largo della costa di Libya in emergenza urgente! – si legge nel tweet – Questa mattina siamo stati chiamati da ~100 persone su un gommone. Hanno detto che la loro barca sta affondando e temono il peggio. Finora, non siamo riusciti a contattare la cosiddetta Guardia costiera libica su nessuno dei loro numeri. Inviare soccorso subito!“.

Naufragio in Tunisia, 15 i migranti dispersi

Nella notte, intanto, è avvenuto un naufragio in Tunisia. Sono almeno 15 i migranti tunisini dispersi in seguito al naufragio dell’imbarcazione sulla quale viaggiavano. Il dramma è avvenuto al largo delle isole Kerkennah nella notte di lunedì: altre 4 persone che si trovavano sulla stessa barca, sempre tunisine, sono state salvate ieri da un pescatore a circa 21 miglia dal porto delle Kerkennah.

Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi precisando che i sopravvissuti hanno raccontato che la barca aveva iniziato ad imbarcare acqua la notte del 17 aprile. La stessa fonte ha aggiunto che motovedette e un elicottero stanno setacciando l’area alla ricerca dei dispersi. Il pubblico ministero di Sfax, Faouzi Masmoudi, ha annunciato l’apertura di un’indagine sull’incidente. Secondo i primi elementi dell’inchiesta, i migranti sono di Sidi Bouzid, Kasserine e Kairouan.