Migranti: barca capovolta al largo di Lampedusa, un morto. Arrivati in 209 nella notte

E’ stata una notte alquanto movimentata quella vissute sulle coste di Lampedusa, in Sicilia. Una raffica di sbarchi di migranti sono avvenuto nelle ore notturne sull’isola. In poche ore sono giunti 209 migranti, facendo così salire a 374 persone il numero totale degli arrivi in appena 24 ore. In 43, tra cui 12 donne e 3 minori, sono stati soccorsi da una motovedetta dell’assetto Frontex. Il barchino in ferro su cui viaggiavano era alla deriva a circa 13 miglia dalle coste dell’isola. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno invece intercettato le tre carrette del mare con a bordo, rispettivamente, 37 migranti (tra cui 8 donne), 41 (tra cui 5 donne) e 33 (tra cui 7 donne e 8 minori).

A bordo di un quarto barchino, che si è capovolto durante le operazioni di soccorso, viaggiavano in 56. Uno degli uomini a bordo è finito in mare e per lui non c’è stato nulla da fare, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani.

Con la nuova ondata di arrivi si riempie nuovamente l’hotspot di contrada Imbriacola. Attualmente ospita circa 700 migranti a fronte di una capienza di 400 posti. Ieri sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, in 230 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.