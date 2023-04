Sicilia: Chinnici molla il Pd, probabile approdo in Forza Italia

StrettoWeb

In molti lo danno per certo, altri hanno dei dubbi (pochi per la verità): Caterina Chinnici sarebbe in procinto di lasciare il Pd per passare in Forza Italia. Un passaggio “grottesco” dopo essere stata la candidata dei Dem e della Sinistra alle scorse Regionali, in competizione proprio con l’attuale presidente Schifani.

Figlia di Rocco Chinnici il magistrato che ideò il pool antimafia ucciso nel 1983, Caterina Chinnici dopo una carriera in magistratura nel 2014 è stata eletta per la prima volta al parlamento europeo con il Pd, dove, dopo la netta sconfitta Regionali, sta terminando la seconda legislatura.