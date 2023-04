Dal M5S a Forza Italia, l’incredibile parabola dell’ex viceministro siciliano Cancelleri

StrettoWeb

La politica è in continuo movimento, così come i partiti e coloro che ne fanno parte. Non bisogna più stupirsi di passaggi da uno schieramento all’altro o di rotture che si consumano giornalmente. L’ex leader del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, è alla convention di Forza Italia, in corso a Palermo. L’ex viceministro e sottosegretario alle Infrastrutture nei governi Conte e Draghi è entrato nel partito di Berlusconi dopo la rottura con Conte.

“Forza Italia è un partito aperto, accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri. E’ stato un avversario di Musumeci, ma l’ha fatto con stile. Nel suo ruolo di vice ministro e sottosegretario ha dimostrato di fare gli interessi della Sicilia”, ha affermato presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. “Siamo un partito aperto, guardiamo a quanti mostrano interesse verso i nostri valori, la moderazione, il civismo. Siamo soggetti inclusivi e ove ci fossero proposizioni di soggetti importanti, che hanno avuto un ruolo istituzionale, credo non ci debbano essere preclusioni, anche perchè un partito credo debba dare diritto di cittadinanza, non semplice annessione. Chi viene porterà contributi che verranno messi a disposizione del partito”, evidenza Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia.

Cancelleri: “ho sbagliato su Forza Italia, è una famiglia di valori”

“Chi non cambia mai idea non cambia mai nulla. Mi sono reso conto che probabilmente in passato ho fatto delle valutazioni errate, ho cambiato idea. Oggi c’è una famiglia di valori che mi può accogliere e che l’ha fatto nonostante io abbia espresso delle parole dure anche nei confronti di Schifani in campagna elettorale. Schifani ha voluto andare oltre e ha ha voluto tributarmi un gesto di affetto e di stima, che ho apprezzato”. E’ quanto afferma l’ex leader del M5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri. “Non rinnego assolutamente nulla, credo di avere lavorato in questi dieci anni per la Sicilia, anche quando ero a Roma. Perché dovrei rinnegare quel lavoro e quei sacrifici?. Non rinnego neanche la mia militanza nel M5s e l’avere creato un movimento che ha fatto parte della storia democratica di questo Paese ma che oggi non mi appartiene più – rimarca – Io oggi aderisco a Forza Italia e sono contento di avere avuto questa cerimonia di benvenuto con le parole del presidente Schifani: da oggi si comincia a lavorare”, conclude,