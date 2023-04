Serie B, ennesima impresa Cosenza: Pisa ko 1-0 e salvezza più vicina! Risultati e classifica

StrettoWeb

Ennesima impresa, ennesima big battuta. E, anche quest’anno, chi ci avrebbe scommesso un euro solo qualche settimana fa? Il Cosenza, dopo aver battuto Reggina e Frosinone, silura anche il Pisa e sempre per 1-0. Un gol di Nasti, ancora lui e ancora da bomber consumato (svetta più in alto di tutti di testa), permette alla squadra di Viali di vincere un’altra volta. Nell’ultimo mese, un cammino promozione per i rossoblu.

Nelle altre sfide, il colpaccio lo fa il Parma, che batte il Palermo per 2-1 e sorpassa gli stessi siciliani nonché la Reggina. Non allunga il Cagliari, che assapora la vittoria contro il Sudtirol: gli altoatesini pareggiano sul finale su rigore con l’ex Larrivey, che non esulta. In coda, vince anche il Venezia, che ribalta il Como, mentre la Ternana agguanta nel finale la Spal. Gara rocambolesca ad Ascoli, con la squadra di Breda vittoriosa per 4-3 in un pazzo finale nonostante l’uomo in meno. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie B 31ª giornata

VENERDI’ 31 MARZO

ore 20:30

Genoa-Reggina 1-0

SABATO 1 APRILE

ore 14:00

Ascoli-Brescia 4-3

Cagliari-Südtirol 1-1

Cosenza-Pisa 1-0

Parma-Palermo 2-1

Spal-Ternana 1-1

Venezia-Como 3-2

ore 16:15

Bari-Benevento

Perugia-Frosinone

Classifica Serie B

Frosinone 62 Genoa 59 (-1) Sudtirol 52 Bari 50 Cagliari 46 Pisa 45 Parma 44 Reggina 42 Palermo 42 Ternana 40 Como 39 Ascoli 39 Modena 38 Venezia 36 Cittadella 35 Cosenza 35 Perugia 33 Benevento 29 Spal 29 Brescia 28