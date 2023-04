Reggina, guarda il Perugia: contro il Frosinone sfiora l’impresa, è 1-1 | CLASSIFICA

StrettoWeb

Finisce 1-1, ma per una buona manciata di minuti il Perugia ha assaporato il colpaccio. Il prossimo avversario della Reggina (mercoledì 5 aprile alle ore 20 si recupera il match rinviato qualche settimana fa per il terremoto in Umbria) ha infatti pareggiato al “Curi” contro la capolista Frosinone, in calo in questo finale dopo aver stradominato un campionato.

La solita (e solida) prestazione delle squadre di Castori. Un Perugia fisico, roccioso, coriaceo, passa anche in vantaggio, a metà ripresa, con Casasola, ma si fa riprendere poco dopo col solito Mulattieri. Con questo risultato i biancorossi salgono a 34, ma restano sotto il Cosenza (vittorioso nel pomeriggio), in zona playout. La Reggina, però, è avvisata. Questo Perugia, soprattutto in casa, è osso durissimo.

Nell’altra sfida, Bari-Benenvento, Antenucci e Folorunsho regolano il la squadra di Stellone, sempre più a serio rischio retrocessione e rimasta anche in 9 per una doppia espulsione. Anche i sanniti, presto, ospiteranno la Reggina. Di seguito il riepilogo completo con risultati e classifica.

Risultati Serie B 31ª giornata

VENERDI’ 31 MARZO

ore 20:30

Genoa-Reggina 1-0

SABATO 1 APRILE

ore 14:00

Ascoli-Brescia 4-3

Cagliari-Südtirol 1-1

Cosenza-Pisa 1-0

Parma-Palermo 2-1

Spal-Ternana 1-1

Venezia-Como 3-2

ore 16:15

Bari-Benevento 2-0

Perugia-Frosinone 1-1

Classifica Serie B

Frosinone 63 Genoa 59 (-1) Bari 53 Sudtirol 52 Cagliari 46 Pisa 45 Parma 44 Reggina 42 Palermo 42 Ternana 40 Como 39 Ascoli 39 Modena 38 Venezia 36 Cittadella 35 Cosenza 35 Perugia 34 Benevento 29 Spal 29 Brescia 28