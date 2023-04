Scavi Piazza Garibaldi, area recintata con pannelli | FOTO

StrettoWeb

I lavori sugli scavi a Piazza Garibaldi a Reggio Calabria sono sempre più imminenti. Già negli ultimi mesi c’erano stati tanti segnali in tal senso, con lo spostamento della storica edicola e del capolinea degli autobus. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, l’area è stata recintata con pannelli di legno che non consentono la vista dei lavori.

Da qui a poco si tornerà a scavare nell’area che ha portato, qualche anno fa, alla scoperta di antichi resti forse origine romana.