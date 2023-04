Scavi Piazza Garibaldi, ci siamo: area recintata, si parte coi lavori | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Divieto di sosta in Piazza Garibaldi tra la Via Nino Bixio e il Corso Garibaldi dalle ore 6.00 del 17 aprile fino a fine lavori”. E’ quanto si legge in alcuni cartelli esposti a Piazza Garibaldi, che per l’occasione è stata infatti recintata. E’ il segnale che, finalmente, i lavori sugli scavi stanno per ripartire. Già negli ultimi mesi c’erano stati tanti segnali in tal senso, con lo spostamento della storica edicola, quello del capolinea degli autobus e le dichiarazioni degli amministratori comunali.

Ora l’area recintata e i primi avvisi, come si può vedere dalle immagini a corredo. Si tornerà a scavare nell’area che ha portato, qualche anno fa, alla scoperta di antichi resti di possibile origine romana.