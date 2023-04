Risultati 32ª Giornata Serie A, il Napoli rimanda la festa: la Juve si chiama fuori, rincorsa Inter | CLASSIFICA

StrettoWeb

La 32ª Giornata di Serie A doveva essere quella della matematica certezza dello scudetto del Napoli, ma la festa è stata rimandata. I partenopei non sono andati oltre l’1-1 contro la Salernitana e per la certezza del 3° titolo della storia azzurra serviva una vittoria. Festa solo rimandata di qualche giorno: nel 33° turno Osimhen e compagni potrebbero diventare Campioni d’Italia anche senza giocare.

Dai calcoli si è chiamata fuori la Juventus, ancora in corsa in attesa delle decisioni legate alla penalizzazione, ma fermata in serata dal Bologna: Orsolini segna su rigore, Milik sbaglia da dischetto e poi si fa perdonare nella ripresa, ma non si va oltre l’1-1.

Fra il Napoli e lo scudetto c’è solo la Lazio. I biancocelesti, sconfitti oggi 3-1 dall’Inter, che rilancia le sue chance Champions e aggancia Roma e Milan (1-1 nello scontro diretto), dovranno necessariamente vincere e sperare in un nuovo passo falso del Napoli per fare ancora da guastafeste.

Risultati 32ª Giornata Serie A

Venerdì 28 aprile

Ore 18:30

Lecce-Udinese 1-0 (62’ rig. Strefezza)

Ore 20:45

Spezia-Monza 0-2 (21’ Ciurria, 90’+3 Carlos Augusto)

Sabato 29 aprile

Ore 18:00

Roma-Milan 1-1 (94’ Abraham, 97’ Saelemaekers)

Ore 20:45

Torino-Atalanta 1-2 (34’ Zappacosta, 75’ Sanabria, 88’ Zapata)

Domenica 30 aprile

Ore 12:30

Inter-Lazio 3-1 (30’ Felipe Anderson, 78’ 90’ Lautaro Martinez, 83’ Gosens)

Ore 15:00

Cremonese-Verona 1-1 (9’ Okereke, 75’ Verdi)

Napoli-Salernitana 1-1 (62’ Oliveira, 84’ Dia)

Sassuolo-Empoli 2-1 (11’ Cambiaghi, 82’ 90’+7 rig. Berardi)

Ore 18:00

Fiorentina-Sampdoria 5-0 (45’+2 Castrovilli, 62’ Dodo, 66’ Duncan, 76’ Kouame, 88’ Terzic)

Ore 20:45

Bologna-Juventus 1-1 (10’ Orsolini, 61’ Milik)

Classifica Serie A

Napoli 79 Lazio 61 Juventus 60 Inter 57 Milan 57 Roma 57 Atalanta 55 Bologna 45 Fiorentina 45 Monza 44 Sassuolo 43 Torino 42 Udinese 42 Salernitana 34 Empoli 32 Lecce 31 Spezia 27 Verona 27 Cremonese 20 Sampdoria 17