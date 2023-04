Reggio Calabria, la Soprintendenza boccia i gazebo sul Corso Garibaldi: “pedane solo in casi eccezionali”

StrettoWeb

Ancora non si è arrivata ad una conclusione, seppur la stagione estiva è alle porte, per quanto riguarda la vicenda dei dehors e gazebo a Reggio Calabria. Risale al 2017 il regolamento che ha determinato la decisione dell’amministrazione di eliminare le strutture poste all’esterno dei locali pubblici sul Corso Garibaldi. E proprio su quel regolamento si sta lavorando per trovare una soluzione adeguata alle regole ma anche alle esigenze dei commercianti. Questa mattina si è svolta una nuova seduta della Commissione Attività Produttive presieduta dal sindaco metropolitano f.f., Carmelo Versace.

Tanti gli interventi e le idee messe in campo. Il primo ad intervenire è il consigliere Cardia: “tenere sul Corso solo sedie, tavolini e ombrelloni in un momento in cui uno dei pochi settori trainanti della nostra economia è il food risulta penalizzante se vogliamo fare un minimo di accoglienza turistica. I commercianti vanno assolutamente tutelati”. Per Marino “vanno riviste tante cose ormai la città si spopola e ci si sposta verso la periferia, dobbiamo cercare di non fare errori per evitare altre chiusure”.