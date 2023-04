Reggio Calabria, il comune lancia un nuovo sport: il guado del fiume in via Esperia

StrettoWeb

Questa non è una perdita d’acqua. No, non stiamo citando Magritte e il suo ‘Ceci n’est pas une pipe’. Stiamo solo cercando di darci una spiegazione plausibile del perché una perdita d’acqua vicino ad una scuola sia ancora lì. Da due giorni.

E’ da due giorni, infatti, che gli alunni e i genitori dell’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi devono guadare un fiume prima di arrivare in classe. Un’esperienza avventurosa, direbbe qualcuno, e non sarebbe nemmeno così tanto sbagliato. Se non fosse che in una delle zone più trafficate di Reggio Calabria la situazione sta creando non pochi disagi, soprattutto all’ora di punta.

Una enorme perdita d’acqua, proveniente da una voragine (per ora dal diametro di non più di 50 cm), sta sgorgando da giorni dall’incrocio tra via Esperia e via Monte Grappa. Da lì, come un bravo rio selvaggio, segue il suo corso scorrendo lungo via Esperia e costeggiando proprio la scuola. Il tutto arriva fino a piazza Sant’Ambrogio, in corrispondenza del giardinetto pubblico. Ovvero proprio dove è posto il cancello principale della scuola.

Insomma, come è possibile vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto, i gravi disagi per gli alunni e i genitori sono numerosi. E la situazione è tale già da due giorni. Può darsi che, dato che a quanto pare il Giro di Reggio Calabria rischia di saltare per la mancanza di autorizzazioni, il comune abbia deciso di lanciare un nuovo sport: ‘il guado del fiume’. Beh, che il fiume non sia proprio un fiume ma un’importante arteria cittadina poco importa. L’importante è fare attività all’aperto. O no?