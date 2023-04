Reggio Calabria, Pasqua di sangue: terribile incidente stradale, morto 39enne

StrettoWeb

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Reggio Calabria, all’alba di oggi, intorno alla ore 5:10, quando un uomo di 39 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato in via Eremo Condera. Sul posto la Polizia Locale che ha effettuato tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica.