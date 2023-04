Reggio Calabria, nuovo incidente sul raccordo: feriti e code chilometriche nel giorno di Pasqua

StrettoWeb

Ennesimo incidente stradale a Reggio Calabria pochi minuti fa, dopo quello drammatico della notte costato la vita a un uomo di 39 anni. Stavolta fortunatamente non è successo nulla di grave alle persone coinvolte, ci sono solo dei feriti non in gravi condizioni, e prontamente soccorsi dall’ambulanza immediatamente sopraggiunta. Ma il tamponamento tra due auto (una Lancia e una Focus) nella carreggiata in direzione Sud del raccordo autostradale, tra gli svincoli di Reggio Modena e Reggio Arangea nei pressi dell’uscita di Arangea, ha bloccato completamente il traffico paralizzando tutta la viabilità in direzione Sud. Oltre tre chilometri di coda sin da Reggio Centro.

Pesanti disagi, quindi, nel giorno di Pasqua e nell’orario di punta per gli spostamenti delle persone che si spostano per il pranzo pasquale. Sul posto sono intervenute pattuglie di Anas e Polizia stradale.