Reggio Calabria, la Fontana monumentale perde acqua dopo soli 13 giorni dal ripristino | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Era stata ripristinata pochi giorni fa la Fontana Monumentale sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria e già perde acqua. La fontana era stata rimessa in funzione dopo aver risolto un problema che riguardava la sistemazione dello scarico principale che era otturato e i tecnici erano intervenuti per liberarlo e riportare la fontana al suo splendore. Peccato però che il tutto è durato poco perchè, come si evince dal video a corredo dell’articolo, la fontana già dopo soli 13 giorni dal ripristino perde acqua.

Reggio Calabria, le immagini della perdita nella Fontana Monumentale