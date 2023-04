Reggio Calabria: la Fontana monumentale del Lungomare tornerà al suo splendore

StrettoWeb

“Stiamo lavorando alla Fontana monumentale del Lungomare per rimetterla in funzione: c’era un problema di scarico principale che era otturato e lo abbiamo risolto e stiamo lavorando a ripristinare e liberare la fontana perchè lo scarico centrale adibito al riciclo dell’acqua, è otturato perchè nel tempo sicuro è andato qualcosa all’interno. Appena gli scarichi sono liberi, procediamo con il lavaggio della fontana e rimettiamo in funzione la fontana che entro qualche settimana dovrebbe essere ripristinata”. E’ quanto afferma ai microfoni di StrettoWeb, il consigliere comunale delegato al settore idrico del comune di Reggio Calabria, Francesco Barreca.

Nei prossimi mesi sono previsti lavori di rifacimento di altre fontane presenti in città e che al momento sono ferme e abbandonate e verranno ripristinate e riportate al loro splendore.