Reggio Calabria, Santoro sull’incendio all’ottica del centro: “un brutto segnale”

Ritorna di martedì, dopo l’ultima puntata avvenuta di mercoledì, su Antenna Febea, il programma “Reggio nel terzo Millennio”, con Tonino Massara e Giovanni Santoro, imprenditore ed ex presidente della Confcommercio.

Santoro si è soffermato sull’attentato incendiario alla nota ottica del centro: “è un segnale brutto, sulle attività commerciali non bisogna mai calare l’attenzione. Il periodo è già complesso di suo tra crisi economica e gli acquisti on line che di certo non aiutano i vari negozi”. “L’aeroporto? Così è una cattedrale nel deserto va rilanciato, Lamezia Terme giustamente tira l’acqua al proprio mulino”, conclude.